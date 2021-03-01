У мировых центров готовность вкладывать ресурсы в развитие отношений с Ереваном будет довольно ограниченной - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Критика оппозицией Армении правительства этой страны в рамках дискуссии о влиянии России на официальный Ереван становится тенденцией. Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его словам, кроме высказываний Вазгена Манукяна на оппозиционном митинге 20 февраля (в том числе, по поводу контроля над транспортными коммуникациями) можно отметить январское интервью Роберта Кочаряна, заявившего, что "из военно-политического союзника Армению превратили в протекторат России".

"По сути, это попытки оппозиции сыграть на поле Никола Пашиняна, обратить против него темы, которые он сам поднимал и до, и после прихода к власти. Вспомним, например, как Пашинян, будучи и.о. премьера в начале декабря 2018 года, подчеркивал, что "Армения… находиться под чьим-либо влиянием не будет".

Впрочем, критика Пашиняна с таких позиций вряд ли всерьез изменит баланс сил в пользу его нынешних ключевых оппонентов. Граждане Армении, которые считают крайне важным дистанцироваться от России, вряд ли будут готовы поддержать Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна или представителей их команд", - отмечает российский политолог.

Нейжмаков подчеркивает, что также стоит помнить, что в ситуации пандемии и экономического кризиса значимость России, как внешнеполитического партнера Армении, вполне вероятно, возрастет.

"У ряда других мировых центров силы (например, у Евросоюза, на расширении контактов с которым неоднократно акцентировал внимание Никол Пашинян) готовность вкладывать ресурсы в развитие отношений с Ереваном в нынешних условиях будет довольно ограниченной", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)