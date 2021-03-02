БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, сообщает во вторник Trend,

На четырех предыдущих заседаниях было рассмотрено более 450 обращений. В основном были рассмотрены обращения лиц, совершивших дорожно-транспортные происшествия, иностранцев и военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)