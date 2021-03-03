Возможная смена власти в Армении не сможет оказать влияние на договоренность от 10 ноября - политолог

БАКУ /Trend/ - То, что возможная смена власти в Армении может создать какую-то проблему в выполнении условий заявления от 10 ноября, кажется неубедительным, потому что ни у одной политической силы в Армении нет той воли, чтобы выступить против документа, подписанного президентом России.

Об этом в среду сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, даже самые реваншистские круги в случае их прихода к власти не смогут уйти от выполнения обязательств этого заявления: «Поэтому процессы, идущие в Армении, не смогут повлиять на геополитические условия, существующие в регионе. В добавок к этому можно сказать, что Армения, как государство, не в силах и не способна начать новую войну против Азербайджана. 44-х дневная война закончилась не только позорным поражением Армении в военной плоскости, но и привела к уничтожению сфальсифицированной и вредной идеологии армянства. Разрушились годами пропагандируемые мифы. Армянский народ увидел силу и мощь азербайджанской армии, получив своего рода психологическую травму. Не думаю, что разгромленное физически и морально государство найдет силу, чтобы начать новую войну против Азербайджана».

По мнению политолога, с другой стороны продолжается процесс оснащения азербайджанской армии самым современным вооружением: «Продолжает расширяться военно-техническое сотрудничество с Турцией. Как цель, за основу взята армейская модель братской страны, поэтому в этом направлении предпринимаются все необходимые шаги. Все это делается для того, чтобы, учитывая вероятности, Азербайджан смог надежно обеспечить свою национальную безопасность”.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)