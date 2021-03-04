Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено в качестве документа организации

БАКУ /Trend/ - Письмо, направленное министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу 22 февраля, в котором сообщается о серьезной угрозе, вытекающей из массового покрытия освобожденных территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами, а также об отказе Армении предоставить соответствующую информацию в связи с заминированными территориями, распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, в письме подчеркивается, что наличие мин и других взрывных устройств на освобожденных территориях Азербайджана в постконфликтный период представляет серьезную угрозу для здоровья азербайджанских военнослужащих и гражданского населения. Сообщается, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин на освобожденных территориях Азербайджана погибли 15 граждан, в том числе девять мирных жителей, серьезные ранения получили 65 человек, включая восемь гражданских лиц.

В письме подчеркивается, что массовое минирование освобожденных территорий Азербайджана представляет собой серьезное препятствие для проведения на этих территориях масштабных восстановительных и реконструкционных работ.

Джейхун Байрамов доводит до сведения генсека ООН, что Армения, отказываясь предоставить точную информацию о заминированных территориях, серьезно нарушает свои обязательства по международному гуманитарному праву. Также подчеркивается, что убийство людей заложенными армянской стороной минами является военным преступлением.

С документом Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)