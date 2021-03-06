В Азербайджане прошла встреча на тему "Роль женщин в политическом диалоге"

БАКУ /Trend/ - Шестого марта в формате видеоконференции прошло мероприятие на тему "Роль женщин в политическом диалоге", организованное отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие более 50 женщин, представляющих 31 партию: правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА), Партия гражданской солидарности, Партия единого Народного фронта Азербайджана, Партия демократических реформ, партия "Ана Ветен", Партия национального фронта, партия "Умид" Азербайджана, Партия классического Народного фронта, "Аг партия", партия "Альянс во имя Азербайджана", партия "Гражданин и развитие", Партия единства, Партия национальной независимости Азербайджана, Социально-демократическая партия Азербайджана, партия "Будущий Азербайджан", Демократическая партия Азербайджана, Либерально-демократическая партия Азербайджана, партия "Современный Мусават", партия "Движение национального возрождения", Коммунистическая партия Азербайджана, партия "Айдынлар", Независимая народная партия, Партия национального единства, Партия нового времени, Партия справедливости, Партия единства, партия "Текамюль", Партия республиканцев Азербайджана, Республиканская народная партия, партия Мусават, Народная партия Азербайджана.

Руководитель отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев от имени Президента Ильхама Алиева поздравил женщин с 8 Марта – Международным женским днем и отметил, что руководство страны надеется на более активную роль женщин в продвижении политического диалога.

Совершив экскурс в историю в контексте роли женщин в развитии государства, а также общественного мнения, заведующий отделом отметил, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая занимает одно из ведущих мест в ряду самых влиятельных женщин в мире, имеющих авторитет на мировой политической арене, и подчеркнул, как образ ведущей женской силы независимого Азербайджана возродила женское движение, открыла новый по сути, современный этап в этом направлении. Было доведено до внимания, что в контексте международных инициатив и успехов Азербайджана мировое сообщество с одобрением восприняло глобальные проекты гуманитарного характера, а также мультикультурализм, межкультурный диалог, толерантность и другие глобальные проекты интегративной сути, реализуемые под руководством и при непосредственном участии Мехрибан Алиевой.

Затем представитель администрации проинформировал о системных реформах, проводимых в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, а также о проделанной работе по созданию атмосферы политического диалога. Он отметил незаменимую роль женщин в сохранении здоровых и надежных отношений между сторонами, участвующими в политических процессах, важность более активной позиции институтов гражданского общества.

На встрече с докладом выступила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на тему "Женщины во имя политической солидарности"; депутат Милли Меджлиса, член партии "Ени Азербайджан" Фатма Йылдырым – "Роль женщин в развитии демократических парламентских традиций и их вклад в политический диалог"; председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой (член партии Мусават) Новелла Джафарова - "Отечественная война и права человека"; председатель Партии социального благоденствия Азербайджана Асли Кязимова – "Участие женщин в политических процессах"; правозащитник, руководитель Общественного объединения защиты прав человека и законности (член партии Мусават) Саида Годжаманлы – "Роль женщин в принятии решения"; член Партии гражданской солидарности (председатель Азербайджано-турецкого союза женщин) Танзиля Рустамханлы - "Женщины-герои Отечественной войны"; заместитель председателя партии "Умид" Азербайджана Тамилла Гулами - "Женщины - пропагандисты мира и диалога"; активистка Партии национальной независимости Азербайджана Джейран Энсер - "Развитие культуры политического диалога"; заместитель председателя партии "Ана Ветен" Гюнай Агамалы – "Необходимость политического диалога: текущее состояние и перспективы"; активистка партии Национальный фронт Алмаз Мамедова – "Женщины вне образования: текущие проблемы и пути решения" и заместитель председателя Партии "Будущий Азербайджан" по работе с женщинами Товуз Солтанова - "Деятельность и развитие женщин в государственном секторе".

В завершение представитель администрации выразил уверенность, что женщины, принявшие активное участие в общественно-политической жизни страны, и дальше будут использовать свои знания и навыки для развития государства и защиты атмосферы солидарности в обществе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)