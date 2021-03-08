Место Кочаряна и его "карабахского клана" — на свалке истории — Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Армянские генералы в очередной раз показали, что они ни на что не способны — ни азербайджанскую армию разгромить, ни военный переворот в стране совершить.

Об этом сказал Trend в понедельник российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

По его мнению, совершенно очевидно, что попытка вовлечь во внутриполитическое противостояние в Армении Генштаб вооруженных сил этой страны, а вместе с ним и всю армию, оказалась провальной: "Поэтому начальник Генштаба Армении — это отыгранная карта, его отставка со своего поста предопределена и неизбежна, как бы этот шаг в перспективе не оттягивали высшие должностные лица этой страны".

Кузнецов отмечает, что вслед за этим в Армении начнется чистка генералитета, которого для такой страны наблюдается явный переизбыток.

"В нынешней ситуации, если уволить 95 процентов армянских генералов, обороноспособность страны и боеспособность армии никак не изменится. Военная элита Армении осенью прошлого года показала всю свою профессиональную беспомощность и интеллектуальную импотенцию, и сейчас она занимает совершенно пустые должности, так как сегодня Армения может позволить себе содержать вооруженные силы не более чем по штатам дивизии сухопутных войск, для командования которыми вполне достаточно одного компетентного генерала. Еще один генерал должен быть военным министром, и еще один — начальником Генштаба. Больше трех генералов армии Армении не нужно. А это означает, что все остальные высшие военачальники, тесно связанные своей прежней службой с "карабахским кланом", будут вынуждены уйти за ненадобностью", - сказал он.

По словам политического аналитика, это полностью укладывается во внутриполитическую концепцию государственной деятельности премьер-министра Пашиняна, которую он определил в новогоднем обращении к своим согражданам как "политику смены элит".

"Тут всякому неискушенному в вопросах политики человеку понятно, что речь в данном случае идет об изгнании из всех сфер жизни Армении старой "карабахской" "аристократии" из окружения экс-президентов Кочаряна и Саргсяна. Их позиции внутри страны тают с каждым днем, и неудачная попытка руководства армянского Генштаба поиграть в политику означает лишь скорую утрату "карабахским кланом" поддержки командования армии. Поддержку со стороны офицерского корпуса и солдатской массы они утратили уже давно, достаточно вспомнить тот факт, что военнослужащие частей, некогда расквартированных в Карабахе, вызванные в 2018 году в Ереван для разгона народных протестов против экс-президента Саргсяна, перешли на сторону народа, что предопределило его отказ от власти", - отметил Кузнецов.

По его словам, поэтому Кочарян и Саргсян - это два уже давно пропахших нафталином и сильно засиженных мухами политических деятеля Армении, ненавидимых и презираемых собственными согражданами или, как вариант, двумя третями от их общего числа.

"Я прекрасно понимаю, что то дело, которому они посвятили всю свою жизнь или ее сознательные годы, на их глазах кувырком летит в тартарары, без малейшего шанса вернуться из небытия. Видеть им это очень больно и обидно. Но что такого "великого", если разобраться по существу, они сделали? Превратили Армению в страну победившего нацизма, возведя в абсолют порочную религиозную идею этнического превосходства армян над всем остальным миром. В развитии своего самосознания, живя в XXI веке, армяне так и не смогли подняться выше представлений о мироустройстве, свойственных эпохе родо-племенных отношений. Если советская власть в годы СССР вывела их на уровень мышления человека феодального общества, то в годы независимости, приняв в качестве государственной идеологии нацистскую теорию цехакрона Нжде, армянское общество опять скатилось к мировоззрению первобытно-общинного строя", - подчеркнул российский политический аналитик.

Кузнецов добавил, что и нынешние лозунги протестующей оппозиции из числа сторонников Кочаряна и Саргсяна прекрасно показывают это.

"У армянской оппозиции не хватает ума на нечто большее, кроме как обзывать премьера Пашиняна "турком". И это есть самый достоверный показатель уровня политической мысли в современной Армении, развитие которой находится не просто ниже плинтуса, а ниже уровня городской канализации", - сказал он.

Политический аналитик отмечает, что именно в этом и заключается главное преступление Кочаряна и Ко перед армянским народом — они заставили своих соотечественников думать стереотипно и шаблонно, и ненависть к соседям является "движущей силой прогресса". Именно поэтому место Кочаряна и его "карабахского клана" — на свалке истории", заключил он.

(Автор: Джани Бабаева)