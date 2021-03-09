Генконсулы Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе провели встречу с руководителями пакистанской общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При участии генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева и генконсула Турции Джана Огуза 4 марта состоялась онлайн-встреча с руководителями пакистанской общины в США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана.

Выступая на встрече, Агаев выразил признательность за всестороннюю политическую поддержку братскими Турцией и Пакистаном справедливой борьбы Азербайджана в ходе недавней войны.

Он также отметил, что из-за поддержки Пакистаном Азербайджана радикальное армянское лобби в США начало после войны грязную кампанию дискредитации против Пакистана, что еще раз демонстрирует сущность армянских лоббистских групп. Генконсульство Азербайджана осудило эти нападки на Пакистан, продемонстрировав солидарность с пакистанской общиной. Агаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления тесных связей между общинами братских Азербайджана, Турции и Пакистана.

Генконсул Азербайджана подчеркнул, что армянское лобби, заинтересованное в продолжении вражды Армении с Азербайджаном и Турцией, не желает восстановления мира в регионе, так как в этом случае у армянских лоббистских организаций будет меньше возможностей собирать пожертвования и мобилизовать диаспору вокруг радикальной идеологии.

Выступая на встрече, генконсул Турции Джан Огуз отметил, что политическая поддержка Турцией Азербайджана во время недавней войны опирается на международное право и известные резолюции СБ ООН, а также непоколебимые узы между двумя странами.

Огуз подчеркнул, что Турция приветствует решительную поддержку Азербайджана братским Пакистаном. Он также с сожалением отметил, что в Калифорнии армянское лобби, враждебно настроенное против Азербайджана и Турции, перешло в наступление уже и против Пакистана. Генконсул Турции добавил, что политики Калифорнии должны отказаться от предвзятого подхода, и учесть мнения и обеспокоенность турецкой, азербайджанской и пакистанской общин.

Руководители пакистанской общины выразили на встрече солидарность с братскими Азербайджаном и Турцией, отметив, что рады восстановлению территориальной целостности Азербайджана и верят, что это откроет путь к устойчивому миру в регионе.

Отметим, что в настоящее время в США проживает около 1 млн, а в Калифорнии - свыше 250 тыс. пакистанцев, и роль и авторитет этой общины в общественно-политической жизни США неуклонно растут.

(Текст: Кямаля Сеидова)