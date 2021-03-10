Мы будем рядом с Азербайджаном и при восстановлении освобожденных земель — Акиф Чагатай Кылыч

БАКУ /Trend/ - Как и всегда, мы будем рядом с Азербайджаном и при восстановлении освобожденных от оккупации земель.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции сказал председатель Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что возглавляемая им делегация прибыла в Азербайджан в знак поддержки.

"Мы окажем любую поддержку для восстановления освобожденных от оккупации земель и возвращения изгнанных оттуда людей", — сказал Кылыч.

Он подчеркнул, что в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

"Мы прибыли сюда, чтобы выразить поддержку. В Азербайджане очень любят Турцию и каждого прибывшего из Турции. И в Турции демонстрируют колоссальную поддержку нашим азербайджанским братьям", — добавил Акиф Чагатай Кылыч.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)