В правящей партии Азербайджана создан новый отдел

БАКУ /Trend/ - В правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) создан новый отдел.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев.

Он отметил, что в соответствии с принятым на VII съезде партии новым уставом Женский совет упразднен.



«Деятельность в этой сфере будет проводить созданный в Центральном аппарате партии отдел гендерной политики», - сказал Пашаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)