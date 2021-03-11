В правящей партии Азербайджана создан новый отдел
БАКУ /Trend/ - В правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) создан новый отдел.
Об этом в четверг сказал Trend руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев.
Он отметил, что в соответствии с принятым на VII съезде партии новым уставом Женский совет упразднен.
«Деятельность в этой сфере будет проводить созданный в Центральном аппарате партии отдел гендерной политики», - сказал Пашаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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