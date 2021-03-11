В Азербайджане докторантам будет предоставлена отсрочка от военной службы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».
Как сообщает Trend, согласно закону, призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться отсрочка от военной службы сроком на три месяца.
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