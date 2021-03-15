В ходе учений азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на картах (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, в ходе оперативно-тактических учений азербайджанской армии задачи по действиям войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, доклады по сложившейся обстановке с помощью автоматизированных систем управления доводятся до сведения командного состава в качестве распоряжений.
Полевые пункты управления резервных соединений и соединений центрального подчинения выдвигаются в районы назначения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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