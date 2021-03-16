Утверждены кандидатуры зампреда и аудиторов Счетной палаты Азербайджана
БАКУ / Trend/ - Утверждены кандидатуры заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса кандидатура Насира Ибрагим оглу Садигова была выдвинута должность заместителя председателя Счетной палаты.
Кандидатуры Джавида Фазиль оглу Байрамова, Хилала Горхмаз оглу Гусейнова и Вафы Аллахверен гызы Муталлимовой были выдвинуты на должности аудиторов.
После проведенного голосования кандидатуры были утверждены.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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