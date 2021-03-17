Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сферах метрологии и лесного хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли, находящаяся в Азербайджане с рабочим визитом, встретилась с представителями министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ведомства, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам защиты лесов, управления водными ресурсами, смягчения последствий изменения климата, гидрометеорологии и другим, представляющим взаимный интерес. Также стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества.

В рамках встречи между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством сельского и лесного хозяйства Турции была подписана двухлетняя (2021-2023 годы) Рабочая программа по реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области метеорологии и лесного хозяйства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)