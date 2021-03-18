Безответственное поведение Армении в связи с заминированными территориями должно быть серьезно осуждено - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Безответственное поведение Армении в связи с заминированными территориями должно быть серьезно осуждено.
Об этом говорится в публикации в Twitter помощника Президента Азербайджана - заведующего по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, сообщает в четверг Trend.
Он подчеркнул, что мины, массово заложенные Арменией на территориях Азербайджана, становятся причиной гибели людей, наносят серьезный ущерб экономике и окружающей среде.
"Армения по-прежнему отказывается предоставлять карты минных полей. И такое безответственное поведение должно быть серьезно осуждено", - пишет помощник Президента.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Безответственное поведение Армении в связи с заминированными территориями должно быть серьезно осуждено - Хикмет Гаджиев
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