В нынешней ситуации правильным выбором для Армении будет считаться с Азербайджаном - комментарий

БАКУ /Trend/ - Раньше мы считали, что Армения является гарантом безопасности Карабаха, но теперь можем с уверенностью сказать, что Карабах был гарантом безопасности Армении. Об этом сказала 19 марта на внеочередном заседании армянского парламента депутат Тагуи Товмасян.

Действительно, будущее Армении сегодня зависит от Карабаха, то есть от Азербайджана. Теперь должны быть выполнены условия, продиктованные Азербайджаном, потому что наша страна предлагает Армении мир и процветание, несмотря на преступления и вандализм армян.

Азербайджан не отказывает в правах мирному армянскому населению, проживающему в Нагорном Карабахе, не препятствует использованию Арменией транзитных коммуникаций, проходящих через Карабах.

Всем известно, что Армения изолирована от региона из-за бывшего нагорно-карабахского конфликта. Из-за этого ее экономика рухнула, туризма, можно сказать, что нет. Ее импорт и экспорт с другими странами остается на очень низком уровне, за исключением России.

Таким образом, после второй Карабахской войны, акта капитуляции от 10 ноября 2020 года Армения столкнулась с новыми вызовами. В нынешней ситуации правильным выбором для нее будет считаться с Азербайджаном, действовать в соответствии с политикой и линией, определенной им в регионе. В противном случае будущее Армении как государства окажется под большим вопросом.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)