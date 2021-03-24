Омбудсмен Азербайджана призвала Human Rights Watch воздержаться от предвзятых заявлений

БАКУ /Trend/ - С сожалением отмечаем, что недавний отчет организации Human Rights Watch (HRW) о плохом обращении с армянскими военнопленными, содержащимися в Азербайджане, отражает предвзятый подход и вводит в заблуждение международное сообщество.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в комментарии Уполномоченной по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с утверждениями о плохом обращении с армянскими военнопленными в отчете организации от 19 марта 2021 года.

Омбудсмен подчеркивает, что в любом отчете на такие деликатные темы, как конфликты, их последствия, военнопленные, предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и т. д., должен быть соблюден принцип объективности, и во избежание односторонней позиции следует использовать только проверенные факты и обоснованные аргументы.

"Мы считаем, что HRW должна быть беспристрастной и провести объективное расследование. Мы призываем HRW и другие профильные организации воздержаться от распространения любых предвзятых отчетов или заявлений, которые могут привести к ненависти и дальнейшим нарушениям прав человека", - говорится в комментарии Омбудсмена Азербайджана.