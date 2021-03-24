Село Ишыглы Физулинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ишыглы Физулинского района, сообщает в среду Trend.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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