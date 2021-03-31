Состоялось очередное заседание Оперштаба при Кабмине Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Как сообщили в среду Trend в Кабмине, в заседании принимали участие члены штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, главные врачи.

В ходе заседания обсуждались состояние борьбы с пандемией в стране, динамика заражений и ход вакцинации. Было отмечено, что ситуация с запасами вакцин в стране удовлетворительная.

Были даны поручения по дальнейшему повышению осведомленности населения о важности вакцинации, усилению контроля и ускорению процесса вакцинации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)