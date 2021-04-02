Армянская церковь поддерживает агрессию против соседних народов - глава УМК

БАКУ /Trend/ - Армянская церковь поддерживает агрессию против соседних народов. Армянские священнослужители призывают к войне, держа в одной руке крест, а в другой оружие.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на встрече с патриархом Варфоломеем в Стамбуле, сообщает в пятницу Trend.

Пашазаде выразил надежду на то, что армянский католикос будет поощрять не войну, а мир и диалог, как это подобает религиозному лидеру, а также будет пропагандировать идеи мира и гуманизма.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)