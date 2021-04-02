В парламенте Азербайджана проходят слушания годового отчета омбудсмена
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана проходят слушания годового отчета Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), сообщает в пятницу Trend.
Затем состоится обсуждение отчета.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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