Азербайджанский депутат призвал дать политико-правовую оценку удару Армении по Шуше из ОТРК "Искандер-М"

БАКУ /Trend/ - Пуск ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" по азербайджанскому городу Шуше является военным преступлением. Этот вопрос необходимо изучить и дать инциденту правовую и политическую оценку. Резолюции Совета Безопасности ООН и международные конвенции строго запрещают передачу такого оружия Армении.

Об этом сказал во вторник Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, передача армянской стороне такого разрушительного оружия, принадлежащего стране-сопредседателю Минской группы ОБСЕ, и применение ОТРК против Азербайджана ставят под сомнение ее миротворчество и нейтралитет.

"Азербайджанский народ, в том числе более 800 000 человек, которые почти 30 лет живут в качестве вынужденных переселенцев в результате оккупации Арменией Карабахского региона Азербайджана, возмущен и решительно осуждает этот бесчеловечный и недружественный инцидент.

Верим, что внешние силы, которые пытаются вооружить Армению, узаконить преступную группу Кочарян-Саргсян и привести ее к власти, в конце концов прекратят свою деструктивную деятельность, не дадут возродиться неофашизму в регионе. Официальные лица не должны посещать Армению до тех пор, пока в Ереване не будет демонтирован памятник носителю фашистской идеологии и убийце Нжде. Слова не должны расходиться с делом.

Следует также отметить, что невозможно запугать азербайджанский народ и государство с помощью "Искандеров". Попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Азербайджане также обречены на провал. Пусть эти силы, исходя из принципов гуманизма, человеческого долга, потратят деньги, расходуемые на такие безнравственные поступки и на марионеток в третьих странах, на разминирование карабахских земель.

Но Азербайджан и без того решит эту проблему.

Проект по реанимации разгромленной армянской армии с помощью новых ракет и возвращения к власти кровожадного "верховного главнокомандующего" также обречен на провал.

Этим людям следует образумиться, если они смогут это сделать после сокрушительного поражения. Азербайджанская Республика является гарантом мира и экономического развития в регионе.

Народ Азербайджана и его победоносная армия сплотились вокруг Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. "Железный кулак" готов раз и навсегда сокрушить тех, кто пытается нарушить территориальную целостность и суверенитет Азербайджана!", - подчеркнул Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)