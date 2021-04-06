Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама (ФОТО/ВИДЕО)
АГДАМ /Trend/ - Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся с визитом в Агдаме.
Как передает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, в рамках визита делегация ОИС побывала в агдамской Джума-мечети, совершила там намаз.
Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев
Лента новостей
В экзамене на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев
Армения обязана продемонстрировать конструктивный подход и передать Азербайджану карты минных полей - украинский эксперт
Газпромбанк и ВЭБ.РФ при участии ЭКСАР рассмотрят возможность финансирование модернизации газотранспортной системы Узбекистана
Продолжаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков Азербайджана и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве