Армии Азербайджана и Турции проведут совместные оперативно-тактические учения

БАКУ /Trend/ - Согласно совместному годовому плану министерств обороны Азербайджана и Турции, восьмого апреля начнутся оперативно-тактические учения с участием военнослужащих двух стран, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Учения, которые будут организованы в нашей стране, состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии. Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями", - говорится в сообщении.

Учения продлятся до девятого апреля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)