Мы постараемся поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий – представитель ОИС

АГДАМ /Trend/ - Как Организация исламского сотрудничества (ОИС), мы всегда пытались поддержать Азербайджан в политической сфере посредством различных резолюций. В то же время мы приложили все усилия, чтобы ООН приняла резолюции в пользу Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал помощник по экономическим вопросам Секретариата ОИС Ахмед Галайса Сигуанда в рамках визита постоянных представителей стран-участниц Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана на освобожденные территории Азербайджана и Гянджу.

Он отметил, что рад освобождению Азербайджаном своих территорий от оккупации.

«Будучи ОИС, мы очень рады, что Азербайджан наконец освободил свои земли от армянских агрессоров. Я также хочу подчеркнуть, что мир должен быть устойчивым, вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Мы постараемся поддержать Азербайджан в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий», – заявил представитель Организации исламского сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)