Во Франции подготовлена петиция, призывающая правительство занять более активную позицию для обеспечения мира в Южном Кавказе

БАКУ/Trend/- Недавно группа французских адвокатов, специалистов в области международного права, подготовила петицию правительству в которой изложила свою позицию по вопросу конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвала Францию занять беспристрастную и более активную позицию для обеспечения мира, безопасности и развития в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, один из его авторов, член Парижской адвокатской коллегии, Якути прокомментировал данную петицию.

"Речь шла об историческом и правовом контексте конфликта между Арменией и Азербайджаном, чья собственная онтология была искажена во Франции с 2014 года и достигшая своего пика во время вооруженного конфликта осенью 2020 года и его урегулирования. И в правду, решения, декларации и акты принятые на парламентском, муниципальном уровнях и в эшелоне политический партий смогли создать условия для неправильного восприятия сути и причины конфликта между Арменией и Азербайджаном и все это в противоречии не только с международным правом, но и с французским конституционным правом, с соблюдением международных обязательств Франции и с правом Европейского Союза. Поэтому одной из главных целей данной петиции является напомнить французскому обществу и правительству о международно-правовом аспекте данного конфликта.

Кроме того, мы обратили внимание правительства также на тяжелые гуманитарные последствия 30-летнего конфликта",- сказал он.

Прежде всего, как отмечает Якути, авторы призвали правительство уважать международное право и обязательства Франции при определении ее подходов к вопросам, связанным с франко-азербайджанскими и армяно-азербайджанскими отношениями.

"Кроме того, мы призвали депутатов всех уровней, а также политиков прекратить нелегитимные выпады и акции против Азербайджана, так как считаем, что это контрпродуктивно и лишь подрывает престиж и доверие к Франции в регионе.

Мы призываем Францию занять позицию, основанную на уважении международного права.

Мы призвали также правительство поддержать реализацию трехстороннего cоглашения от 10 ноября 2020 года и оказать содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе общепризнанных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН и Декларации ГА ООН от 24 октября 1970 г, а также в Заключительном Акте Хельсинки 1975 года ОБСЕ",- сказал он.

Соавтор отмечает, что в основе Петиции лежит принцип абсолютного приоритета норм и принципов международного права.

«Поэтому мы призвали правительство приложить все усилия для нормализации франко-азербайджанских отношений на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ друг друга. Именно в этом контексте мы также призываем правительство поддержать отправку миссии ЮНЕСКО в Азербайджан для оценки ущерба его культурным ценностям, нанесенного во время конфликта и оккупации его территорий.

Мы не даем оценок сторонам конфликта, хотя позиция Азербайджана в соответствии с международным правом является очевидной и не подается сомнению. И в правду, Азербайджан всегда стоял на линии закона как во время 28-летнего конфликта и переговорного процесса, так и во время осенней войны. Главная идея нашей Петиции - конфликты возникают там и тогда, где и когда нарушаются принципы международного права. Мы, адвокаты, возможно лучше других видим и понимаем это. Поэтому мы предлагаем единственно возможное решение - строгое соблюдение международного права. Это самая прочная база для мира, безопасности и развития»,- заключил он.