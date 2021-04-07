Легко определить, откуда по Шуше была выпущена ракета «Искандер-М» – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Молчание президента России и его администрации по поводу того, кто и когда передал ракету «Искандер-М» Армении, невзирая на то, что с момента обнаружения остатков этого запрещенного оружия прошла неделя, воспринимается азербайджанской общественностью с беспокойством.

Об этом в среду сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, ни для кого не секрет, что Россия экспортирует оружие в Армению.

«Но на этот раз речь идет о ракете "Искандер-М". Согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года между СССР и США, эти ракеты не только запрещено экспортировать, но, по сути, они должны были быть уничтожены.

Другие конвенции запрещают экспорт ракет с дальностью более 300 км. Похоже, между Россией и Арменией существует какое-то тайное сотрудничество», – отметил Адалят Вердиев.

Эксперт подчеркнул, что установить откуда ракета была выпущена по Шуше можно в короткие сроки.

«Серийный номер и номер партии ракеты, способной нести ядерную боевую часть, позволяют в считанные часы определить, когда она была изготовлена ​​и у какой ракетной бригады (полка или дивизии) была на вооружении. Если имеются трудности, то им следует обратить внимание на грузовые самолеты, интенсивно летящие из России в Ереван после 14 июля 2020 года.

Минобороны России должно было хватить одной недели, чтобы придумать предлог. Азербайджанскую сторону интересует полный спектр вооружения и боеприпасов, находящихся на этих самолетах. К сожалению, Россия в течение последних девяти месяцев не выступила с официальным заявлением по составу этих поставок.

Неспособность этой ракеты поразить цель на расстоянии до 50 км свидетельствует о том, что ракета была выпущена с территории Армении. Это означает, что государство - член ОДКБ открыто проявило агрессию против Азербайджана. Это еще один вопрос, который Кремль должен прокомментировать.

Также неубедительно, что российские радиолокационные системы, отслеживающие пуски баллистических и крылатых ракет, в том числе в мировом океане, не увидели ракету "Искандер-М", выпущенную "прямо под носом". В свете всего этого Кремль, по крайней мере, в соответствии со своим добрососедским и миротворческим статусом должен отреагировать на эти события», – добавил Адалят Вердиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)