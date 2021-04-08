Агдам стерт с лица земли - представитель Джибути в ОИС

БАКУ /Trend/ - Мы впервые посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана, ознакомившись с последствиями оккупации.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы ОИС, сказал посол Джибути в Саудовской Аравии, постоянный представитель в ОИС Дйя-Эддине Саид Бамахрама, сообщает в четверг Trend​.

"В ОИС входят 57 стран. Мы впервые посетили освобожденные территории и стали свидетелями колоссальных разрушений. Агдам стерт с лица земли", - сказал он.