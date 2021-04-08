Председатель Генассамблеи ООН едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр прибудет с визитом в Азербайджан вечером восьмого апреля.

Об этом сказали в четверг Trend в представительстве ООН в Баку.

Как сообщили в представительстве организации, в ходе визита запланированы встречи Бозкыра, в том числе с министром иностранных дел, спикером парламента и главами представительств агентств ООН в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в период 1-12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан.