Председатель Генассамблеи ООН едет в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр прибудет с визитом в Азербайджан вечером восьмого апреля.
Об этом сказали в четверг Trend в представительстве ООН в Баку.
Как сообщили в представительстве организации, в ходе визита запланированы встречи Бозкыра, в том числе с министром иностранных дел, спикером парламента и главами представительств агентств ООН в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в период 1-12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан.
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