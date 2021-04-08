Армения все еще не осознает новой реальности – глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы видим, что МИД Армении продолжает делать провокационные, деконструктивные и реваншистские заявления. Это показывает, что эта страна до сих пор не осознала новой реальности.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с генсеком ОИС Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином, сообщает в четверг Trend.

По его словам, чем раньше армянская сторона осознает реальность, тем лучше будет для нее.

«Азербайджан готов к установлению нового формата сотрудничества в регионе. Однако, если на территории Азербайджана в дальнейшем произойдут какие-либо провокации, на них будет дан адекватный ответ», – добавил министр Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)