Отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей является серьезной угрозой – генсек ОИС
БАКУ /Trend/ - Отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей представляет собой очень серьезную угрозу.
Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин.
По его словам, заминированные территории представляют колоссальную угрозу для жизни людей.
«После посещения освобожденных территорий наша делегация сообщила об имеющихся там угрозах. Члены делегации говорили, что даже не знаешь, в какой момент можешь подорваться на мине. Это очень серьезный вопрос», – сказал генсек ОИС.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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