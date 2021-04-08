Вопрос военнопленных уже решен, эта тема закрыта – глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос военнопленных уже решен, эта тема закрыта.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с генсеком ОИС Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Министр отметил, что Азербайджан осознает свою ответственность в системе международных отношений.

«Азербайджан продемонстрировал свою ответственную позицию и после заявления от 10 ноября. После этой даты азербайджанская сторона передала Армении более 70 военнопленных, а Армения вернула 12 военнопленных. Вопрос, поднятый Арменией в настоящее время, возник примерно через месяц после 10 ноября. В результате провокаций и размещения армянских военнослужащих на территориях, контролируемых Вооруженными силами Азербайджана в соответствии с соглашением от 10 ноября, погибли четыре азербайджанских военнослужащих, а одно гражданское лицо получило ранения», – сказал Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что в результате операции, проведенной Азербайджаном, эта группа армянских военных была нейтрализована, а 62 человека – задержаны.

«В результате расследования было установлено, что эти люди были размещены на территории Азербайджана 26 ноября. Почти все они из Ширакской области Армении. Они совершили преступление.

Чтобы назвать человека военнопленным, должны иметь место военные операции, а иначе их следует называть террористами. Мы проинформировали об этом международные организации, подчеркнув, что эти действия представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, и отметили необходимость оказания серьезного давления на Армению в этом отношении», – сказал Джейхун Байрамов.

Министр добавил, что согласно трехстороннему заявлению, армянские военные должны были безоговорочно покинуть территорию Азербайджана, но мы по-прежнему видим, что Армения пытается разместить войска на азербайджанских землях. Родители в Армении также рассказывают о попытках размещения их детей на территории Азербайджана в ночное время на гражданском транспорте под предлогом ведения строительных работ. Азербайджанская сторона предоставила информацию в связи с этим соответствующим международным организациям» – подытожил министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)