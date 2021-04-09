В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно «Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона в 2021 учебном году» проведены очередные занятия с командирами и замкомандирами батальонов и дивизионов.

Как сообщили в пятницу Trend в Минобороны Азербайджана, занятия по выполнению задач обороны и контрнаступления на полосе обороны подразделений первого эшелона в Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проходили в тактической и тактико-строевой формах. Во время занятий была продемонстрирована деятельность подразделений на различных эпизодах боя по организации и проведению атак на высоты с целью изучения опыта 44-дневной Отечественной войны.

В конце занятий в Учебно-тренировочном центре соединения было отмечено, что в основе подготовки офицерского состава лежит самообучение, и каждому офицеру были даны индивидуальные задания и инструкции по подготовке к следующему тренингу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)