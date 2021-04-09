Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились проводимые в нашей стране оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в ходе совместных учений было улучшено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, усовершенствованы навыки принятия военных решений и способности проявления инициативы и управления у командиров оперативных подразделений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)