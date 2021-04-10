Отказ Армении передать карту минных полей является очередным нарушением международного права - посол

БАКУ /Trend/ - Отказ Армении передать карту минных полей на территориях Азербайджана, находившихся на протяжении почти 30 лет под оккупацией, вызывает особую обеспокоенность и является еще одним серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в статье посла Азербайджана в Великобритании Тахира Тагизаде, опубликованной новостным агентством Emerging Europe.

«Мины используются Арменией как часть преднамеренной стратегии, чтобы не допустить возвращения сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев в их родные края, причинить людям как можно больше страданий», - пишет посол.

Он подчеркнул тот факт, что с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец второй Карабахской войне, более 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 мирных жителей, погибли и более 85 граждан, в том числе 16 мирных жителей, получили серьезные ранения в результате подрыва на минах.

Дипломат отметил, что Армения продолжает препятствовать обеспечению мира, безопасности и сотрудничества в регионе. «Международное сообщество должно призвать Армению выполнить все свои обязательства, вытекающие из международного права, а также совместных заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - сказал Тагизаде.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)