На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Другие страны должны поднять на Западе вопрос по поводу отказа Армении предоставить Азербайджану карты минных полей.

Как сообщает Trend, об этом сказал профессор Национального университета Украины «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузио.

Он подчеркнул, что люди, которые сейчас гибнут от мин, – это гражданские лица, а не военные, и треть из них – дети.

Профессор отметил, что армяне заложили мины дважды: в первый раз они это сделали во время оккупации, а второй – когда покидали освобожденные земли. «Они намеренно хотели создать такие условия, чтобы вынужденные переселенцы не смогли вернуться», – сказал Кузио.

По его мнению, армяне сделали это от злости из-за поражения в войне.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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