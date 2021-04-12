Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мальдив

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом 12 апреля состоялся телефонный разговор.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Министр Абдулла Шахид с удовлетворением отметил сотрудничество в гуманитарной сфере, в частности возможность обучения студентов из Мальдив на основе стипендий, предоставляемых правительством Азербайджана. Министр Джейхун Байрамов отметил готовность предоставлять гражданам дружественных стран соответствующие условия для осуществления своей деятельности в области науки и образования в Азербайджане.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ООН и профильных структур.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в регионе после 44-дневной войны, новых реалиях, а также вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)