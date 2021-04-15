Мы готовы поделиться вакциной с Азербайджаном – Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Мы готовы поделиться вакциной с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Очень много посвятили времени анализу ситуации пандемической и постпандемической. Мы с завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию белорусского населения. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации «Спутник V». Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить, и мы готовы поделиться этой вакциной и с Азербайджаном.

Большой потенциал для развития кооперационных связей есть в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме. Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать в Азербайджане. Очень много хороших вузов, очень много. И, кстати, я так понимаю, и младшенький Ваш уже в Баку закончил вуз», - сказал Лукашенко.