МГ ОБСЕ не предприняла конкретных шагов для урегулирования конфликта - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Минская группа (МГ) ОБСЕ, которая должна была приложить усилия и предпринять конкретные шаги для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, не только ничего не сделала, но и поставила на одну чашу весов агрессора и сторону, подвергшуюся агрессии. Это является еще одним подтверждением того, что МГ ОБСЕ долгое время нарушала принцип беспристрастности. В действительности подобная «деятельность» Минской группы стала косвенной поддержкой планов агрессора-Армении по сохранению статус-кво.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Депутат отметил, что азербайджанская армия одержала в 44-дневной Отечественной войне блистательную победу под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, освободила оккупированные территории, и нагорно-карабахский конфликт остался в истории.

«Хотелось бы, чтобы сопредседатели хотя бы после этого нашли в себе силы и выбрали правильное направление. Но очевидно то, что они даже не пытаются это сделать. Президент Ильхам Алиев, выступая 13 апреля на международной конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Университете ADA, заявил: «Мы ждем, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему урегулированию мирной жизни в регионе. Считаю, что есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию. Не как группа, которая содействует разрешению конфликта, потому что конфликт уже урегулирован».

Президент отметил, что, говоря о мирном соглашении с Арменией, - если Армения рассмотрит этот вариант, - для международных игроков здесь может быть создано много сфер деятельности - демаркация, делимитация, взаимодействие.

Также глава государства сказал: «Надеюсь, что представители Минской группы в ближайшее время посетят Азербайджан с рядом предложений, и мы внимательно их изучим. Чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей», - напомнил депутат.

По его словам, справедливая позиция Азербайджана общеизвестна.

«Нагорно-карабахского конфликта больше нет. Значит, сопредседатели должны выступить с конкретными предложениями о том, какие шаги будут предприняты в постконфликтный период. Но пока мы этого не видим. Наоборот, некоторые представители Минской группы утверждают, что конфликт должен быть урегулирован. Это вызывает смех, потому что конфликт уже решен. Поэтому сопредседатели не должны давать Армении никаких обещаний», - сказал Искендеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)