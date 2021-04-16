Делая абсурдные заявления в связи с Карабахом, политические силы в Армении хотят набрать очки - азербайджанский политолог

БАКУ /Trend/ - Армения идет на досрочные парламентские выборы, находясь в состоянии политического и экономического коллапса. Кризис, вызванный в этой стране второй Карабахской войной, углубляется с каждым днем. Обострение борьбы между политическими силами на фоне социально-экономических проблем усилило отчаяние населения Армении. Согласно опросам общественного мнения, около 40 процентов граждан этой страны не верит никаким политическим силам.

Об этом сказал в пятницу Trend азербайджанский политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, прискорбно, что и правительство, и оппозиция в Армении все еще пытаются разыграть карабахскую карту в своих корыстных целях, выступая с реваншистскими заявлениями, предпринимают попытки заручиться поддержкой населения накануне выборов.

"Абсурдное заявление премьер-министра Никола Пашиняна по Карабаху в армянском парламенте также следует воспринимать в этом контексте. Обеспокоенный возвращением Кочаряна на политическую арену Пашинян пытается привлечь внимание недовольных граждан подобными провокационными высказываниями. Как я уже говорил, около 40 процентов избирателей в Армении все еще не решили, за кого голосовать", - сказал Ахмедли.

Политолог считает, что усугубление социально-экономического кризиса в Армении играет на руку "карабахскому клану".

"Что касается итогов выборов, то с большой долей вероятности блок Пашиняна "Мой шаг" наберет более 30 процентов голосов. Этого достаточно, чтобы Пашинян оставался у власти следующие пять лет. Но Кочарян, поддерживаемый некоторыми внешними силами, станет для Пашиняна своеобразным дамокловым мечом. Поэтому Кочаряна в Армении пытаются представить в качестве лидера оппозиции", - сказал Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)