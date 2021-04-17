Миссия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта завершилась, даже не начавшись - первый вице-спикер Милли Меджлиса

Политика 17 апреля 2021 12:43 (UTC+04:00)
Миссия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта завершилась, даже не начавшись - первый вице-спикер Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Миссия Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта завершилась, даже не начавшись.

Об этом в субботу сказал Trend первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли.

По его словам, этот вопрос был решен Азербайджаном в результате контрнаступательной операции.

"Что касается того, может ли Минская группа предпринять какие-либо дальнейшие действия, то единственное, что она может сделать - это заставить Армению выполнить положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В этом вопросе МГ ОБСЕ может быть полезна.

Конфликта больше нет, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. Существует ряд проблем, на решение которых нужно время. На сегодня единственная полезная деятельность Минской группы ОБСЕ может заключаться в том, чтобы заставить Армению выполнить пункты трехстороннего заявления", - сказал Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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