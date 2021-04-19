Пандемия COVID-19 создала новые возможности для сотрудничества Латвии и Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

Политика 19 апреля 2021 08:06 (UTC+04:00)
Пандемия COVID-19 создала новые возможности для сотрудничества Латвии и Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на последствия пандемии COVID-19, товарооборот между Латвией и Азербайджаном в 2020 году составил 18,08 миллиона евро, увеличившись на 2,4 процента по сравнению с 2019 годом.

Об этом в интервью Trend сказала советник посла Латвии в Азербайджане Вия Буша.

Она отметила, что Азербайджан является важным партнером Латвии во внешней торговле.

В товарообороте прошлого года экспорт составил 17,37 миллиона евро, увеличившись на два процента, а импорт – 0,72 миллиона евро, увеличившись на 11 процентов по сравнению с 2019 годом.

«Основными категориями товаров, экспортируемых из Латвии в Азербайджан, в настоящее время являются продукты питания, строительные материалы, изделия из дерева, химикаты и фармацевтические препараты. Пандемия COVID-19 создала не только новые проблемы, но и возможности для сотрудничества. Приятно видеть, что экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции продолжается даже в эти тяжелые времена», – сказала она.

По ее словам, есть и новые возможности для усиления двусторонней торговли.

«Совсем недавно, в марте, компания Tukuma Piens экспортировала совершенно новые для рынка Азербайджана молочные продукты. В магазинах АZZA представлены сметана, творог, йогурт и другие молочные продукты под брендами Baltais, BaltaisEco, Exporta и Skyr, и существуют планы по увеличению экспорта этой продукции. Кроме того, фабрикой Banga представлены высококачественные морепродукты. Также в магазинах Баку продаются вкусные шоколадные трюфели Pūre», – сказала советник.

Она также сообщила, что двусторонняя торговля услугами между Азербайджаном и Латвией значительно сократилась в 2020 году и составила шесть миллионов евро. При этом экспорт услуг составил пять миллионов евро, а импорт - один миллион евро.

«Сокращение связано с ограничениями на поездки из-за пандемии COVID-19, поскольку в основном услуги предоставляются в транспортной и туристической сферах. В настоящее время внешние границы ЕС, а также границы Азербайджана остаются закрытыми для регулярных пассажирских перевозок, что очень сильно ограничивает сотрудничество в сфере услуг, которое обычно превышает одну треть от общего двустороннего товарооборота», - сказала Буша.

Как только позволят эпидемиологические условия, латвийская сторона намерена восстановить прямые рейсы AirBaltic по направлению Рига-Баку, отметила советник.

Она также сообщила, что на конец 2020 года сальдо прямых инвестиций Азербайджана в Латвию составило 17 миллионов евро.

«В Регистре предприятий Латвии зарегистрировано 130 компаний с азербайджанскими инвестициями в основной капитал. В основном эти компании зарегистрированы в гостиничном, оптовом (включая нефтепродукты) секторах, сферах недвижимости и общественного питания», - сказала Буша.

По ее словам, несмотря на то, что две страны в данный момент не реализуют крупные совместные инвестиционные проекты, Латвия определила несколько секторов экономики в качестве приоритетных для привлечения иностранных инвестиций.

Она отметила, что это - сферы интеллектуальной специализации: ИКТ, биоэкономика, интеллектуальные материалы и фотоника, биомедицина и интеллектуальная энергия; центры обслуживания международного бизнеса; строительство, транспорт и логистика, если они связаны с проектами в вышеупомянутых секторах.

Латвийские компании выразили заинтересованность в участии в проектах по строительству и восстановлению на азербайджанских землях, освобожденных от армянской оккупации, сказала советник.

Так, посольство Латвии вместе со своими партнерами в Риге в настоящее время работает над информированием латвийских компаний о процессе восстановления данных территорий.

Информация, предоставляемая латвийским компаниям, охватывает создание зон "зеленой" энергии, строительство инфраструктуры и новых аэропортов, проектирование зданий и сооружений, а также восстановление исторических и культурных памятников.

"Некоторые латвийские компаний уже выразили заинтересованность и предоставили бизнес-предложения в таких областях, как строительство и реставрация. Посольство следит за процессом восстановления освобожденных территорий и старается определить возможные формы сотрудничества в этом направлении", – сказала советник.

«Несмотря на пандемию COVID-19, мы хотели бы отметить растущий интерес азербайджанских студентов к обучению в латвийских вузах», - отметила Буша.

По ее словам, по состоянию на 2020/2021 учебный год, в латвийских вузах обучаются 169 студентов из Азербайджана (168 - в 2019/2020 учебном году и 144 - в 2018/2019 учебном году).

В 2020/2021 учебном году Латвия предоставила студентам и исследователям из Азербайджана девять стипендий для обучения и восемь - для участия в международных летних школах, отметила она.

«Латвия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сфере высшего образования и исследований, включая продвижение мобильности студентов, исследователей и академического персонала, обмен информацией и опытом, а также развитие совместных проектов», - сказала Буша.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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