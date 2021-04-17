Армения сегодня расплачивается за свою оккупационную политику и провокации - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армения теперь расплачивается за свою оккупационную политику и провокации, совершенные против Азербайджана.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

По его словам, хаос в Армении усугубился после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте.

"В Армении царит серьезная политическая и экономическая напряженность. Ни премьер, ни правительство не в силах управлять ситуацией. Связь между народом и властью оборвалась. Власть обвиняет в происходящем оппозицию, генералитет - политические силы, а политические силы - народ. Ситуация достаточно критическая.

Хаос достиг такого уровня, что кадровые изменения, популистские обещания, какие-либо другие шаги Пашиняна и его команды не помогают", - сказал Мусаев.

Депутат отметил, что во власти в Армении нет ни одного независимого и прагматичного политика.

"Сегодня Армения расплачивается за свою оккупационную политику и провокации против Азербайджана. Мало того, что Армения проиграла войну, подписав акт о капитуляции, так она еще и захлебывается в экономическом и политическом кризисе, который углубляется с каждым днем", - добавил Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)