Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV
АГДАМ /Trend/ - Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети.
Как передает в понедельник Trend, корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут побывали в Агдамской Джума-мечети и мечети в селе Гияслы. Участники поездки воочию стали свидетелями вандализма, совершенного армянами в мечетях, а также посетили другие разрушенные места.
Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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