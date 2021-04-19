Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети.

Как передает в понедельник Trend, корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут побывали в Агдамской Джума-мечети и мечети в селе Гияслы. Участники поездки воочию стали свидетелями вандализма, совершенного армянами в мечетях, а также посетили другие разрушенные места.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)