Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV

Политика 19 апреля 2021 16:23 (UTC+04:00)
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети.

Как передает в понедельник Trend, корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут побывали в Агдамской Джума-мечети и мечети в селе Гияслы. Участники поездки воочию стали свидетелями вандализма, совершенного армянами в мечетях, а также посетили другие разрушенные места.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Image
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия сократила экспорт автомобилей в Азербайджан на более чем 40%
Грузия сократила экспорт автомобилей в Азербайджан на более чем 40%
Грузия более чем вдвое увеличила импорт нефти из Азербайджана
Грузия более чем вдвое увеличила импорт нефти из Азербайджана
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией сократился в I квартале
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией сократился в I квартале
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Фонд YAŞAT оплатил хирургические операции ветерана войны и матери еще одного шехида (ФОТО) Азербайджан 16:31
Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат Общество 16:28
Азербайджанский Bank BTB завершил I квартал 2021 г. с чистой прибылью Финансы 16:27
Израильские журналисты посетили в Агдаме разрушенные армянами мечети – репортаж Trend TV Политика 16:23
В Сирии объявили имя первого кандидата на президентских выборах Арабские страны 16:21
Азербайджан сократил производство нефтепродуктов в I квартале Энергетика 16:17
В Туркменистане вырос объем торговли в частном секторе Бизнес 16:13
Переговоры по ядерной сделке Ирана переходят к согласованию проектов решений Ядерная программа 16:06
Совокупные обязательства Bank BTB Азербайджана в I квартале сократились Финансы 16:06
Турция незначительно увеличила экспорт мебели и древесины в Азербайджан Турция 16:00
Совокупные активы азербайджанского Bank BTB сократились Финансы 15:58
Грузия сократила экспорт автомобилей в Азербайджан на более чем 40% Бизнес 15:55
В парке культуры и отдыха имени Низами в Баку будут проведены работы по благоустройству - распоряжение Политика 15:50
Авиакомпания «Туркменистан» меняет концепцию перевозки грузов Транспорт 15:50
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок США 15:47
Народный артист Азербайджана Мири Юсиф прошел вакцинацию от COVID-19 Социум 15:40
Казахстану предложено перейти на рыночное финансирование системы канализационной очистки Казахстан 15:40
Объем кредитования сферы промышленности и производства в Азербайджане сократился Финансы 15:40
Строительство золотодобывающего предприятия начали в области Казахстана Казахстан 15:37
Азербайджанская платежная система расширила финтех услуги для отрасли МСБ Экономика 15:33
Грузия более чем вдвое увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 15:22
Госкомстат обнародовал объем поступлений в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций Финансы 15:15
В TRACECA назвали причины роста грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Транспорт 15:11
Внесены изменения в состав Комиссии по Премии Гейдара Алиева Политика 15:09
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией сократился в I квартале Бизнес 15:03
Туркменбашинский НПЗ продлил тендер на закупку бензина Тендеры 15:00
В Азербайджане выросла численность наемных работников Финансы 14:55
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана Энергетика 14:49
Обнародован прогресс по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию Энергетика 14:44
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий Политика 14:42
Началась поездка израильских журналистов в Агдам (ФОТО) Политика 14:38
Мой город – в Азербайджане объявлен челлендж Культура 14:33
Горизонтально-направленное бурение в рамках IGB ожидается через несколько месяцев Энергетика 14:27
Правительство Австрии договорилось закупить вакцину "Спутник V" Европа 14:21
Муниципалитет в Туркменистане объявил тендер на строительство Тендеры 14:20
Гостаможня Азербайджана планирует использование процедуры eTIR на всех транспортных маршрутах Бизнес 14:16
Баку и Минск подписали контракт на $9 млн Транспорт 14:10
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть раненый - Госпогранслужба Происшествия 14:07
Аэропорт Кутаиси впервые принял самолет Airbus A321neo Грузия 14:05
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 13:59
Technip Energies завершила капремонт нефтехимического комплекса SOCAR Энергетика 13:55
Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран Политика 13:52
В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение Политика 13:46
Принято решение о выпуске дополнительных акций АО «Узбекнефтегаз» Узбекистан 13:43
Рамиз Гасанов назначен послом Азербайджана в Испании Политика 13:38
Анар Магеррамов отозван с должности посла в Испании и Андорре Политика 13:37
Японская NEXI и минэкономики Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве Бизнес 13:35
В Азербайджане в рамках механизма возврата части НДС потребителям вернули более 60 млн манатов Финансы 13:26
Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Пакистаном Политика 13:17
Бакинский порт увеличил перевалку грузов в I квартале Транспорт 13:14
Узбекистан значительно увеличил импорт химпродуктов из Турции Турция 13:12
Обнародованы капвложения MOL Group по «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:59
МВФ прогнозирует значительное сокращение отношения дефицита госбюджета Азербайджана к ВВП к 2022 г. Финансы 12:54
Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с Сербией Политика 12:53
Азербайджан незначительно увеличил экспорт нефтепродуктов в I кв. 2021 г. Энергетика 12:53
Село Мехдили Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 12:52
Греция отменила семидневный карантин для туристов из ЕС, Шенгена и еще пяти стран Европа 12:51
В Азербайджане должностное лицо арестовано за взяточничество Происшествия 12:44
Вклад по наследству: порядок получения… Консультации специалистов 12:44
Азербайджанская анимация будет представлена в Бразилии Культура 12:41
Завершаются строительно-восстановительные работы на дороге Агджебеди-Ходжавенд (ФОТО) Экономика 12:37
Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ Политика 12:32
Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV Общество 12:22
В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:19
В Азербайджане назван объем поступлений в основной капитал за I кв. 2021 г. Финансы 12:18
В Азербайджане состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Политика 12:04
Организован чартерный рейс из Украины в Туркменистан Транспорт 12:03
MOL Group назвала объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:00
В Туркменистане представлены онлайн-услуги госрегистрации прав на недвижимое имущество Туркменистан 11:50
В этом году туркменский народ отмечает 30-ю годовщину независимости Туркменистана Туркменистан 11:38
Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан (ФОТО) Политика 11:31
Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 11:29
В Гекчайском районе Азербайджана выявлены незаконные действия должностных лиц Происшествия 11:15
В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 146 семей шехидов и участников войны Общество 11:14
Два комитета парламента Азербайджана проведут совместное заседание Политика 11:07
Больше всего случаев заражения коронавирусом по Баку выявлено в Бинагадинском районе Общество 10:58
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:53
Парламентская делегация Грузии примет участие в весенней сессии ПАСЕ Грузия 10:53
Доходы мобильных операторов Азербайджана незначительно сократились Экономика 10:52
Баку продолжает лидировать по уровню инфицирования COVID-19 в Азербайджане Общество 10:52
Иран наращивает импорт электротоваров из Турции Турция 10:51
США увеличили импорт готовой одежды из Турции Турция 10:50
Грузоперевозки в аэропорту Измира сократились почти на 20% Турция 10:50
Иранцы сокращают закупку недвижимости в Турции Турция 10:49
Германия с начала года импортировала из Турции химпродукты на сумму $280 млн Турция 10:49
Туркменская продукция реализована различным странам на бирже Бизнес 10:39
В Азербайджане продолжает расти производство сельхозпродукции Бизнес 10:38
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана превысили 1,3 млрд манатов Энергетика 10:29
Одна из платежных систем Азербайджана планирует оказание новых услуг Экономика 10:29
Yelo Bank начал 2021 год с чистой прибылью 5.7 млн манат Экономика 10:24
Президент Ильхам Алиев открыл реконструированные подстанции «Говсан» и «Маштага» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:21
Село Сардарлы Физулинского района (ВИДЕО) Политика 10:21
Азербайджан незначительно увеличил производство стройматериалов Бизнес 10:16
«Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по реверс-инжинирингу целевых вредоносных программ ИКТ 10:15
Названы имена миллиардеров Forbes, больше всех разбогатевших за неделю США 10:11
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 10:09
В Турции растет число зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 10:08
Центры развития МСБ в Азербайджане оказали услуги почти 1 200 предпринимателям Финансы 10:07
Команда Балаша Касумова стала победителем весенней серии игр "Что? Где? Когда?" (ФОТО) Интересное 09:56
В I квартале 2021 г. грузо- и пассажироперевозки Азербайджана изменились разнонаправленно Транспорт 09:53
Все новости