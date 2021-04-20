Продолжается визит израильских журналистов на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Продолжается визит израильских журналистов на освобожденные территории Азербайджана, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут совершают поездку в Физулинский, Зангиланский и Губадлинский районы.

Они ознакомились с последствиями армянского вандализма, в том числе разрушениями, в этих районах. Кроме того, израильские журналисты наблюдают за ходом работ по строительству и восстановлению, проводимых на освобожденных землях.

Напомним, что накануне они побывали в Агдаме.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)