Продолжается визит израильских журналистов на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
ФИЗУЛИ /Trend/ - Продолжается визит израильских журналистов на освобожденные территории Азербайджана, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.
Корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут совершают поездку в Физулинский, Зангиланский и Губадлинский районы.
Они ознакомились с последствиями армянского вандализма, в том числе разрушениями, в этих районах. Кроме того, израильские журналисты наблюдают за ходом работ по строительству и восстановлению, проводимых на освобожденных землях.
Напомним, что накануне они побывали в Агдаме.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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