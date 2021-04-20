МККК при поддержке Минобороны Азербайджана организовал семинар для курсантов военного училища (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом действий на 2021 год Международным Комитетом Красного Креста (МККК) при поддержке Министерства обороны Азербайджана был организован семинар для курсантов Высшего военного училища имени Гейдара Алиева.
Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе оборонного ведомства, сотрудники азербайджанского представительства МККК выступили перед личным составом с докладом на тему «Мандат и деятельность МККК, введение в международное гуманитарное право» и ответили на вопросы аудитории.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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МККК при поддержке Минобороны Азербайджана организовал семинар для курсантов военного училища (ФОТО/ВИДЕО)
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