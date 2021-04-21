Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах

БАКУ /Trend/ - Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Мы должны заново отстроить, создать с нуля территорию, равную четырем Люксембургам, потому что ненавистный враг разрушил на этих землях все, все здания. Сегодня это видят и все зарубежные гости. Они своими глазами видят армянский вандализм. Это – невиданное варварство. Мировая история знает много войн. Но такой жестокости, такой враждебности, на мой взгляд, в мировой истории войн не было. Если даже сравнить со Второй Мировой войной, то в то время не допускалось такого вандализма, религиозные памятники не разрушались. Мы хорошо знаем все это. Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах. В этой войне мы не только восстановили нашу территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм. Это – наша историческая миссия не только перед азербайджанским народом, но и перед всем миром. Армянский фашизм уничтожен. Его уничтожил азербайджанский народ. Когда некоторые реваншистские силы поднимают сегодня голову в Армении, они должны знать, что при необходимости мы в любой момент разобьем им голову. Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все – и Армения, и ее покровители, потому что это – национальная оборона, вопрос национальной безопасности. Параллельно с этим, мы готовы и к сотрудничеству – несмотря на то, что Армения совершила против азербайджанцев геноцид на государственном уровне. Несмотря на то, что все наши исторические, религиозные памятники уничтожены, мы должны смотреть в будущее. Конечно, мы никогда не забудем армянского вандализма. Основная цель создания Парка военных трофеев, вызвавшего сегодня большую шумиху в Армении, заключается в том, чтобы азербайджанский народ никогда не забыл этого вандализма. Мы никогда не должны забывать. Мы никогда не простим этого. Пусть каждый знает это. Но параллельно мы должны предпринимать необходимые шаги для обеспечения наших интересов. Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора»,- сказал глава государства.