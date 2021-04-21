Выделены средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе – распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 апреля подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяется пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автодороги, указанной в настоящем распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.