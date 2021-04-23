Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на законодательный орган.

На заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. О годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

2. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение)

3. Законопроект о внесении изменения в закон «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (третье чтение)

4. Законопроект о внесении изменения в закон «О ветеранах» (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменения в закон «Об индивидуальном учете в государственной системе социального страхования» (третье чтение)

6. Законопроект о внесении изменения в Трудовой кодекс (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в закон «Об исполнении»

8. Законопроект о внесении изменения в закон «О науке»

9. Законопроект о внесении изменений в Лесной, Трудовой, Семейный, Уголовный, Налоговый, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных проступках

10. Законопроект о внесении изменений в законы «О статусе военнослужащих», «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан Азербайджана», «О санитарно-эпидемиологическом здоровье», «О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации последствий Чернобыльской аварии и пострадавших в результате этой аварии», «О защите здоровья населения» и «О служебном и гражданском оружии»

11. Законопроект о внесении изменений в законы «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (внутренне перемещенных лиц)», «О туризме», «О национальном архивном фонде», «О статусе муниципалитетов», «О частной медицинской деятельности», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджане», «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О молодежной политике» и «Об экологическом образовании и просвещении населения»

12. Законопроект о внесении изменений в «Устав гарнизонных и караульных служб Вооруженных сил Азербайджана», утвержденный 23 сентября 1994 года, во «Внутренний служебный устав ВС Азербайджана», утвержденный 23 сентября 1994 года, в «Положение о прохождении военной службы» № 377-IQ от 3 октября 1997 года, в «Положение о специальных документах лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане» № 421-IQ от 30 декабря 1997 года, в «Положение о службе в таможенных органах», утвержденное законом № 768-IQ от 7 декабря 1999 года и в «Положение о работе с несовершеннолетними и комиссиях по защите их прав», утвержденное законом № 336-IIQ от 31 мая 2020 года.

13. Законопроект о внесении изменений в законы «О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом», «О донорстве крови, компонентов крови», «О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана», «О пчеловодстве», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О приобретении земель для государственных нужд», «О борьбе с заболеванием ВИЧ» и «О пресечении бытового насилия» (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в законы «О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом», «О защите зеленых насаждений», «Об обязательной диспансеризации детей», «Об ограничении использования табачной продукции», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «О психологической помощи» и «Об общем образовании» (первое чтение)

15. Законопроект о внесении изменения в закон «О свободе вероисповедания» (первое чтение)

16. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение)

17. Законопроект о внесении изменения в закон «О прокуратуре» (второе чтение)

18. Законопроект о внесении изменения в закон «О прохождении службы в органах прокуратуры» (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)