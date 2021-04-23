Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта «Актуально с Сахилем Керимли».

На вопросы Trend ответил профессор UNEC Эльшад Мамедов.

Он рассказал, как уберечь экономику страны в период пандемии, и о дальнейшем ее развитии.

Профессор отметил, что в Азербайджане в этот период не был отложен ни один проект, а, наоборот, реализованы новые в социально-экономической сфере, подчеркнул комплексные меры, принимаемые для повышения благосостояния граждан.

По его мнению, Азербайджанское государство продемонстрирует всю свою мощь в восстановлении и развитии Карабаха.

Мамедов считает, что экономическое и социальное развитие освобожденных территорий долгие годы будут главной задачей Азербайджана, потому что Президент Ильхам Алиев создаст новую модель экономического управления в Карабахе.

Кроме того, в ходе интервью были рассмотрены вопросы по обновлению транспортно-логистической карты региона, в частности, по открытию Зангезурского коридора, подчеркнута большая важность этих проектов для региональных стран.

Представляем вашему вниманию полную версию выпуска.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)