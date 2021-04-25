Видеоматериал Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции об армянском терроре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Управление по коммуникациям Администрации Президента Турции подготовило видеоматериал об убийствах, совершенных такими армянскими террористическими организациями, как ASALA и JCAG.

Как сообщает в воскресенье Trend, видеоматериалом на своей странице в Twitter поделился руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

"Армянские террористические организации, совершив ряд покушений, взрывов и вооруженных нападений, наряду с турками, убили также большое количество мирных граждан других стран, в том числе граждан Азербайджана, Франции, Швеции и США", - отмечает Алтун в комментарии к видео.

(Редактор: Натаван Эфендиева)